Covid-19 : Les familles des décédées demandent l’exhumation des corps déjà inhumés :

Me Abdoulaye Tine, avocat et membre du collectif des victimes du Covid 19, estime que les familles des décédés du Covid 19 à l’étranger restent sur leur faim : « Le travail est terminé en partie parce que le président de la République a satisfait la demande légitime de la diaspora de rapatrier ses victimes du Covid-19 au pays d’origine », a-t-il soutenu contacté par Seneweb.

Toutefois, ajoute la robe noire, «il y a des corps qui ont été déjà inhumés. Il faut d’abord essayer de voir quel procédé mettre en place pour les exhumer et les rapatrier au pays. C’est possible et la loi nous le permet, c’est un droit de l’homme reconnu», a ajouté la robe noire qui soutient que ce sera un autre aspect.