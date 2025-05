Covid-19 / accusations contre le personnel médical: Arona Niang arrêté par la DSC

Arona Niang est en état d'arrestation après son audition à la Division spéciale de cyber-sécurité.

Placé en garde à vue, il sera déféré probablement ce mardi 13 mai au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Arona Niang est accusé d'avoir diffusé une fausse nouvelle, a appris Seneweb. Il va passer cette nuit dans les locaux du commissariat d'arrondissement du plateau.



Pour rappel, le chroniqueur a déclaré sur le plateau de "Sénégal 7", le 15 avril 2025, que le personnel médical a volontairement transmis le coronavirus aux populations sénégalaises via des masques, des prélèvements par écouvillonnage naso-pharyngé et des vaccins anti-Covid.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale avait publié un communiqué, dénonçant « des propos diffamatoires » tenus par Arona Niang.



















































