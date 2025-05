Deux vendeurs de dibi "Haoussa", sur le point de dépecer des chats, arrêtés à la Médina

Les images ( interpellation de deux mis en cause et des félins sauvés in extremis) à l'actif de la rédaction de dakarposte sont assez révélatrices.



En effet, deux ressortissants originaires du Niger et/ ou du Nigeria, appelés Haoussa, vendeurs de street food (nourriture de rue) très prisés par des Sénégalais - c'est à dire cette délicieuse viande grillée et épicée au Sénégal surnommée "Dibi Haoussa"- ont été pris la main dans le sac par la police.



Les faits se sont déroulés dans le vieux fief qui a vu naitre tant de sommités (Médina). Alors qu'une équipe de policiers patrouillait dans ce quartier populaire, connu pour ses streets food, entre autres et sa vie nocturne agitée, l'attention des agents de la brigade de recherches se porte sur deux individus suspects. Qui détenaient deux sacs contenant des... chats. Sans tarder, les limiers mettent la main au collet du tandem.



Soumis aux questions, les "Haroussa" (après une vérification d'identité), affolés, reconnaissent qu'ils comptaient dépecer les chats aux fins de les griller avec les fameuses épices saupoudrées, notamment le fameux "Kang-Kang" pour les vendre en pleine rue .



Interpellés, il nous revient qu'ils sont placés en garde à vue en attendant leur déferrement au parquet.











Affaire à suivre...