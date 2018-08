Crash à Podor : Le défunt pilote français devait finir sa mission ce mercredi

Seule victime de l'accident, le pilote français mort dans le crash d'avion survenu ce mercredi à Podor, devait boucler ce jour la mission qui lui était confiée : détruire les nids des oiseaux granivores qui font des ravages dans les champs. Parti à l'aube, seul à bord de son appareil, le Français a vu celui-ci s'écraser au retour. Il avait une cinquantaine d'années, renseigne une de nos sources, qui s'est gardée de donner le nom du défunt. Joint par Seneweb, un de ses collaborateurs salue la mémoire d'un pilote "très expérimenté qui a participé à beaucoup d'activités similaires dans la sous-région". Ce, à bord de son avion, un Trush, spécialisé en agriculture et immatriculé en France. Propriété de la société de la victime. Le pilote français travaillait pour le compte de la Direction de la protection des végétaux (Dpv), de la Saed (Société nationales d'aménagement et d'exploitation des terres) et du Comité de lutte anti-aviaire. "Dans lutte contre les oiseaux granivores, il permettait d'agir directement sur les sites de dortoirs", renseigne une de nos sources. Auteur: Youssoupha MINE - Seneweb.com