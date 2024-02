Crise politique : Mame Adama Gueye détaille l’impact économique considérable

C'est connu de tous. Les incidents politiques dans un pays ont nécessairement des répercussions sur l'économie. Avocat des affaires, Mame Adama Guèye, a livré les détails de l'impact économique de l’impasse politique dans laquelle végète le Sénégal.



"Quand on veut investir, on regarde le risque pays qui joue un rôle fondamental d'abord dans la prise de décision. Si les banques savent que vous allez au Sénégal, ils vous diront que notre prime de risque a augmenté et cela se traduit par une hausse du taux d'intérêt" a-t-il expliqué sur les ondes de la RFM. Cette augmentation du d'intérêt cause "un handicap de départ" dans le projet de l'investisseur étranger.







En outre, Me Gueye évoque le fait que "même à titre interne, beaucoup de Sénégalais ont mis en suspens leur projet à cause de l'incertitude". "Le business n'aime pas l'incertitude, analyse-t-il. Et on est dans une situation totale d'incertitude". Les entrepreneurs seront sous le joug de leurs créanciers, selon l’avocat : "Dans une convention d'emprunt, il y a des clauses qu'on appelle des clauses de défaut liées aux risques politiques. S'il y a des événements politiques graves, le créancier peut exiger le paiement immédiat de sa créance. Et quand un créancier demande ça, d'autres peuvent le demander sur la base du défaut croisé."







Le risque économique est d'autant plus grave, selon Me Gueye, que le principal secteur pourvoyeur d'emplois au Sénégal est l’informel : "Notre réalité économique est que plus de 65% proviennent du secteur informel. Les troubles, c'est deux, trois jours. Le secteur subit donc de plein fouet ces troubles quand on sait qu'il vit au jour le jour" .







Sur le plan diplomatique, ce membre fondateur du Forum Civil brosse également une situation peu reluisante. "A cause de la situation, la valeur des obligations a chuté, renseigne-t-il. Et si ça persiste, ça va être encore plus grave parce que quand les gens ont peur, tout ceux qui ont des obligations vont le mettre sur le marché et ça va être l'effondrement des valeurs. Et aujourd'hui, la situation du Sénégal en termes d'emprunt va être de plus en plus compliquée. Parce que quand vous voulez de l'argent, les gens regardent la situation politique."







Mame Adama Gueye appelle donc les hommes politiques à éviter de mettre en avant leurs intérêts politiques. Il estime qu'il "faut qu'on soit conscient d'une chose, nous notre principal avantage comparatif, ce n’est pas le pétrole, ce ne sont pas les plages, c'est la stabilité donc on ne doit pas s'amuser avec ça pour des intérêts politiciens".



























seneweb