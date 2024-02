Crise politique : Rencontre entre l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal et Aminata Touré

L'Allemagne suit avec attention ce qui se passe au Sénégal. Ce mercredi, son ambassadeur au Sénégal, Sonke Siemon est allé à la rencontre de Aminata Touré pour discuter de la situation du pays.



L'intéressée, candidate recalée à la Présidentielle de 2024 à l’étape du parrainage, en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. "J'ai reçu, ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne, M. Sonke Siemon, et nous avons largement échangé sur la situation du pays", a écrit Aminata Touré.



Lors de l'annonce du report de l’élection présidentielle par Macky Sall, l'Allemagne avait publié un communiqué pour demander la reprise du processus et des élections transparentes et inclusives.



































seneweb