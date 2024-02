Crise politique au Sénégal : l'ambassadeur des Usa, Raynor a rencontré l'ancien Pm Mimi Touré

L'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor a rencontré, ce mardi 13 février 2024, l'ancien Pm, candidate recalée de la présidentielle 2024, Aminata Touré. D'après le message lu par Dakaractu sur X (ex Twitter), l'ambassadeur Raynor a discuté de la crise politique au Sénégal et du rôle essentiel du pays en tant que modèle démocratique pour la région. La note souligne que : "Les États-Unis continuent d'exhorter le gouvernement sénégalais à organiser une élection présidentielle, libre et équitable, dans les meilleurs délais, conformément à la constitution du pays."



Pour rappel, l'ambassade des Usa avait posté quelques minutes auparavant, un message invitant les autorités gouvernementales ainsi que les FDS à laisser les populations s'exprimer librement et se réunir pacifiquement.























































