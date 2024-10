Crue du fleuve Sénégal- Depuis le Burkina, Harouna Dia apporte son soutien aux victimes (IMAGES)

Plus de 700 hectares de riz inondés ont été recensés dans la région de Matam (Nord) par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (Saed), impactant 1000 producteurs rizicoles, a indiqué, vendredi, Moussa Mbodj, chef de la Division appui à la production et à l’entrepreneuriat rural de cette entreprise nationale. «Durant la première vague, c’est-à-dire quand le fleuve était sorti de son lit, on avait plus de 400 hectares de riz qui étaient inondés. Avec les lâchers d’eau, on est actuellement à plus de 700 hectares de riz inondés», a-t-il dit au cours d’un entretien avec des confrères de l'APS.



"En dehors des cultures perdues, ce sont des centaines de millions de francs Cfa qui sont partis. Les aménagements risquent aussi d’être complètement dégradés. Il va falloir encore faire des estimations sur l’ensemble des périmètres qui existent, notamment ceux qui étaient en campagne et ceux qui ne l’étaient pas encore", a expliqué M. Mbodj. Bref, Matam se noie dans les eaux, pour paraphraser l'autre.



Compatissant à cette situation préoccupante des crues notamment dans la région de Matam, le natif du Bossea (Fouta), Harouna Moussa Dia, constamment sur le front de l’aide d’urgence au Sénégal, n'a pas sourcillé à voler au secours des sinistrés.



En effet, depuis le "pays de hommes intègres" (Burkina Faso) où il est établi depuis des années, cet ingénieur en hydraulique de formation, a répondu à l'élan de solidarité national en faveur des victimes.



Comme vous le voyez sur ces images postées, des 4x4 tout-terrain, camions et pirogues ont été mobilisés pour distribuer, vers les différents sites des sinistrés, des vivres, moustiquaires, matelas, produits désinfectants, de matériels de première nécessité, entre autres.



Venu remettre cet appui d’une valeur de plusieurs millions francs CFA concernant tous les ménages aux autres autorités locales, le maire de Orkadiéré, son frangin, Daouda Dia saisira l'opportunité pour appeler à la mobilisation de tout le peuple Sénégalais aux fins de soutenir les impactés de Kanel, Bakel, Kidira, Podor...etc



Un geste de haute portée renforçant, du coup, l'action gouvernementale, à l'actif d'Harouna Moussa Dia, salué, nous revient-il, par le chef de service départemental de la solidarité.



"Les dons arrivent dans un moment critique et témoigne d’une solidarité de M. Dia dont nous sommes profondément reconnaissants " fera savoir celui qui a été désigné comme porte parole des populations éprouvées. Etreint par l'émotion, il remerciera de vive voix le généreux donateur pour sa générosité et son soutien continu pour Kanel bref le Fouta.





Un homme altruiste





Opinant du bonnet, un jeune Kanelois de laisser entendre : "Ecoutez, ça ne doit pas surprendre venant d'Harouna Dia. Vous conviendrez avec moi qu'il est indéniable que certaines personnes dégagent une lumière particulière, un élan de générosité qui les distingue des autres. Harouna est de cette catégorie de personnes. Il a une sensibilité à fleur de peau qui n'en demeure pas moins le premier trait notable chez les personnes au grand cœur, je parle de la sensibilité de ce Monsieur, qui ne court pas les rues. L'empathie naturelle d'Harouna lui permet de comprendre et ressentir ce que vivent les autres, je veux dire par là qu'il prête une oreille attentive à son prochain, surtout ceux qui sont confrontés à des difficultés. Il manifeste constamment sa compassion et est toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Que ça soit les malades, entre autres cas sociaux. Il est authentique. Etre authentique ne signifie pas simplement être honnête. Il s’agit aussi d’être fidèle à ses valeurs et convictions, ce qui est un trait saillant chez M. Dia qui donne sans contrepartie"



Et, notre interlocuteur de renchérir "qu'Harouna a vite compris que les catastrophes naturelles (séismes, inondations...) et leurs effets dévastateurs peuvent affecter la vie de dizaines de milliers de personnes, nécessitant ainsi le déploiement d'un secours d’urgence "



En tous les cas, ces dons de ce fils du Sénégal, dont l'Afrique peut s'enorgueillir, incarnent un exemple éclatant de solidarité national voire international et d’engagement humanitaire en ce sens qu’il constitue une assistance immédiate et de qualité aux personnes les plus affectées, notamment les enfants, femmes, et les personnes âgées qui sont souvent les plus vulnérables en temps de crise. Les images sont assez révélatrices.



Chapeau bas !