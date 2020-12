DAME AMAR ET COMPAGNIE DEVANT LA 3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE CE MERCREDI

La troisième chambre correctionnelle du tribunal de Grande instance de Dakar sera, ce mercredi 23 décembre 2020, le lieu d’attraction du palais de justice de Dakar. Un procès très attendu doit s’y dérouler. Il s’agit des personnes impliquées dans l’affaire Hiba Thiam, du nom de cette jeune fille décédée, d’une overdose de drogue dure lors d’une soirée privée dans un appartement sis aux Almadies.



Huit mois après les faits, les inculpés vont comparaître pour la première fois devant une juridiction pour répondre des faits qui leurs sont reprochés. Ils sont au nombre de huit et 6 parmi eux sont dans les liens de la détention préventive. Il s’agit de Dame Amar, Aliya Bakhour, Ndiogou Bassel, Papa Diadia Tall, Jacqueline Fatima Rigal alias Poupette et Lamine Diédhiou.



Le dernier nommé est un policier, inculpé pour corruption et complicité de violation de la loi sur le couvre-feu. On lui reproche d’avoir escorté, moyennant une somme d’argent, en plein couvre-feu au tout début de la lutte contre la pandémie de la COVID 19, certains des mis en cause ainsi que la victime, Hiba Thiam. S’agissant des 5 premiers qui ont été nommés, les chefs d’inculpation retenus contre eux sont : association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu.



Les deux autres personnes accusées dans cette affaire en l’occurrence Louty Ba et Amadou Niane ont bénéficié d’une liberté provisoire. Cependant, selon des sources, cette affaire pourrait être renvoyée, sur demande de l’une des parties, parce qu’elle venait pour la première fois.



Pour rappel, les faits de l’espèce ont eu lieu dans la nuit du 3 au 4 avril 2020 alors que le Sénégal était en plein couvre-feu à cause de la maladie du coronavirus. Dame Amar et ses amis avaient ainsi organisé une soirée qui a finalement viré au drame. Le corps sans vie de Hiba Thiam a été découvert dans une chambre de la résidence que la bande d’amis avait louée pour la fête. Les résultats de l’autopsie attestent qu’elle est morte d’une overdose. Pis, d’après les éléments de l’enquête, personne n’avait essayé de l’assister et de la cocaïne avait été trouvée sur les lieux.



En effet, plusieurs avocats, Mes Ousmane Diagne, Ciré Clédor Ly, Bamba Cissé et Ameth Ba se sont constitués dans cette affaire.





Avec Emedia