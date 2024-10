DÉBUT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE, CE DIMANCHE || 21 jours pour convaincre !

La campagne électorale pour les élections législatives, prévues le 17 novembre prochain, a officiellement démarré, ce dimanche 27 octobre 2024, à 00h et elle prendra fin, le vendredi 15 novembre à minuit. Pour ces joutes, 41 listes seront en compétition.



Trois d'entre elles se présentent comme favorites : le parti Pastef, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et ses alliés ; la coalition "Takku Wallu Sénégal", avec l'ex-président Macky Sall en tête de liste ; et "Samm sa kaddu", dirigée par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, ainsi que la coalition "Jamm ak Ndiarign", portée par Amadou Bâ, qui a terminé deuxième lors de la dernière présidentielle.



Les autres coalitions en lice devraient, en principe, jouer un rôle secondaire. La bataille s'annonce épique.



Ces élections législatives sont cruciales, tant pour le pôle présidentiel que pour l'opposition. Elles comportent d'importants enjeux, notamment en vue des futures luttes politiques au sein de l'hémicycle.



Ousmane Sonko et son camp auront à cœur de confirmer leur suprématie après leur nette victoire (54 %) lors de la dernière présidentielle du 24 mars. Une large victoire permettrait au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye de concrétiser sa vision "Sénégal 2050".



De leur côté, la plupart des leaders de l’opposition jouent leur avenir politique, notamment l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, son poulain Barthélémy Dias, Amadou Bâ et surtout Macky Sall, dans un contexte où l'idée de la mise en place d'une Haute Cour de justice est fortement agitée.



Pour rappel, chacune des 41 listes retenues pour ces élections législatives anticipées aura droit à trois minutes par jour sur les antennes de la RTS afin de convaincre les Sénégalais. C’est la coalition "Farlu" qui ouvrira le bal, tandis que la coalition "Sopi Sénégal" le clôturera. Le parti au pouvoir, Pastef, se positionne à la 20e place, tandis que la coalition "Diam ak njarin" est à la 17e. La coalition "Samm sa kaddu" est 25e, juste avant la coalition "Takku Wallu Sénégal", qui est à la 37e position.



Sur les 156 sièges en jeu, 112 seront élus au scrutin majoritaire dans les départements, tandis que les 52 restants seront choisis sur la liste nationale, au prorata.



































































Le Soleil