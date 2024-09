DÉMANTÈLEMENT D’UNE FILIÈRE DE TRAFIC DE MIGRANTS À SAINT-LOUIS | QUATRE CAPITAINES DE PIROGUE ET UN ORGANISATEUR ARRETÉS

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), en collaboration avec l’antenne de Saint-Louis, a réussi à démanteler une filière active dans le trafic de migrants. Cette opération a conduit à l’arrestation de quatre capitaines de pirogue et d’un organisateur en possession de 5 500 000 F CFA.



Cette unité, appartenant à la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF), a mené cette opération entre Mboro et Saint-Louis, suite à l’exploitation d’un renseignement précieux. Les suspects étaient en train de préparer un voyage clandestin par pirogue à destination des îles Canaries.



Le commissaire Mouhamed Guèye, chef de la Division communication des relations publiques de la police nationale, a précisé que l’un des moteurs destinés au voyage ainsi que la somme d’argent ont été saisis. La pirogue, déjà localisée à Mboro, devait servir à cette traversée illégale.



Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue et une enquête est en cours pour identifier d’autres potentiels complices. Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic de migrants, qui continue de poser de graves risques pour les personnes cherchant à rejoindre clandestinement l’Europe par voie maritime.















































































Rts