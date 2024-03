DERNIÈRE MINUTE.... Me Abdoulaye Wade appelle à voter pour Diomaye Faye

Mes chers compatriotes,

Le soutien du Parti démocratique sénégalais (PDS) a été sollicité par la plupart des candidats en lice à l'élection présidentielle après l'élimination scandaleuse de notre candidat, Karim Wade, par le Conseil Constitutionnel, décision qui nous a profondément révoltés.

Nous sommes à un moment charnière de notre histoire, où les votes d'aujourd'hui définirent le paysage de notre avenir commun.

Compte tenu de la situation actuelle, le PDS a le devoir impérieux de prendre position.

L'idée qu'un Etat puisse être confisqué au service d'intérêts privés et égoïstes nous est profondément intolérable.

Dans cet esprit de responsabilité envers notre patrie, et avec la volonté inébranlable de défendre les principes de notre démocratie et l'intégrité de notre République, notre formation politique a choisi d'apporter son total soutien à la Coalition Diomaye Faye pour le scrutin présidentiel de dimanche prochain.

Je suis convaincu que le renouveau de l'État de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante sont indispensables pour bâtir un Sénégal prospère et juste. La Coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans ces domaines.

Je lance un appel à tous les Sénégalais, sans distinction, à nous rejoindre dans cette marche vers un Sénégal renouvelé. Un Sénégal ou chaque citoyen aura la garantie de ses droits fondamentaux et ou l'Etat remplira véritablement son rôle de protecteur du bien commun.

Nous devons nous mobiliser pour une victoire qui symbolisera l'aspiration de tout un peuple à une gouvernance fondée sur la morale, l'éthique et l'inclusivité.

Conscient des enjeux capitaux de la préservation de nos acquis démocratiques et attaché à la quête incessante du bien-être des Sénégalais pour lesquels je me suis battu durant toute ma vie, je vous invite à voter des le premier tour avec conviction pour la Coalition Diomaye Faye.





Me Abdoulaye Wade