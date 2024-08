DIC : 3 personnes arrêtées pour falsification de la signature de Ousmane Sonko

Trois (3) individus sont actuellement dans la cave du tribunal de Dakar. Ils sont arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC) de la police judiciaire pour “faux et usage de faux portant sur un document administratif“, “usurpation de fonction“, et “escroquerie“.





Selon nos confrères de Kéwoulo, ce sont les services du ministère de l’Intérieur qui ont saisi la DIC.



En effet, les nommés Serigne Mbaye, Safiétou Sy, El hadj Mamadou Diallo et Aly Bamanka sont soupçonnés d’avoir confectionné un cachet de la Primature et écrit à des autorités étatiques étrangères pour obtenir d’elles des audiences et même des services.



En imitant la signature de Ousmane Sonko, ils ont demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre de Libye.



Par ailleurs, renseigne toujours nos sources, ce dernier, après les avoir reçus, en a discuté avec un Sénégalais. Il a contacté les services de la primature qui ont câblé le ministre de l’Intérieur.



Arrêtées au moment où elles s’apprêtaient à se rendre dans un autre pays africain, ces personnes ont été entendues par les services du commissaire Adramé Sarr.





Finalement, après la durée légale de leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet ce lundi, et attendent de faire face au procureur de la République.





















































































seneweb