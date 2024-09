DIC: L'ancien commissaire Keïta placé en garde à vue

Cheikhouna Keïta a été placé en garde à vue, hier, vendredi, dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles, a appris Seneweb.



L'arrestation de cet ancien commissaire de police est consécutive à ses propos jugés outrageants à l'endroit du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du premier Ministre Ousmane Sonko. Il est reproché à Keïta d'avoir diffusé une fausse nouvelle.



Le commissaire Keïta sera déféré...



Sauf changement de programme, l'ancien limier va passer le week-end en détention, en attendant sa conduite au parquet le lundi 9 septembre prochain.



Pour rappel, Cheikhouna Keïta avait expliqué qu'il a été interrogé par les enquêteurs à propos d'une vidéo dans laquelle, il raconte une fameuse bagarre entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier Ministre Ousmane Sonko. Le commissaire à la retraite a déclaré qu'il n'a fait que répéter ce que beaucoup de personnes ont déjà dit sur les relations entre Sonko et Diomaye.