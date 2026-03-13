DOUANES SÉNÉGALAISES : CAP SUR LA PERFORMANCE DANS LES BUREAUX DE DÉDOUANEMENT DU PORT DE DAKAR

Les Douanes sénégalaises poursuivent leur dynamique de modernisation et de performance. Dans le cadre du programme de Financement axé sur les résultats (PForR) appuyé par la Banque mondiale, le Directeur général des Douanes (DGD) et les chefs des grands bureaux de dédouanement du Port de Dakar ont signé, le vendredi 6 mars 2026, des contrats de performance destinés à renforcer l’efficacité de l’administration douanière.



La signature de ces contrats marque une nouvelle étape dans la transformation de la Direction générale des Douanes, engagée dans une démarche de gouvernance axée sur les résultats. L’objectif est d’améliorer les performances opérationnelles des bureaux concernés, notamment en matière de célérité des procédures, de qualité du service et de mobilisation des recettes.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de l’administration douanière, dont le Coordonnateur de la DGD, le Chef de la Division de la modernisation et de l’évaluation de la performance et ses équipes, ainsi que le Chef du Bureau de l’analyse du risque. Des représentants de la Banque mondiale ont également pris part à la rencontre, témoignant de l’importance du partenariat entre l’institution financière internationale et les autorités sénégalaises dans la mise en œuvre des réformes.



Ces contrats de performance s’inscrivent dans une logique de responsabilisation des gestionnaires et de pilotage par les résultats. Ils permettront de fixer des objectifs précis aux bureaux de dédouanement concernés et d’en mesurer régulièrement les performances à travers des indicateurs clairement définis.



L’initiative bénéficie de l’appui du programme PForR de la Banque mondiale, qui vise à soutenir les réformes destinées à renforcer la mobilisation des ressources intérieures. À travers ce dispositif, les autorités entendent améliorer la capacité de l’État à financer les politiques publiques et à soutenir le développement économique du pays.



En misant sur l’efficacité de son administration douanière, l’État du Sénégal entend ainsi consolider la transparence, optimiser la collecte des recettes et contribuer durablement à l’amélioration des conditions de vie des populations.



































Rts