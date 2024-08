DPESS : L’ANCIENNE DG DIÉGUY DIOP ACCUSÉE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS

Tout est parti du rapport d’inspection interne qui ne donne des détails qui font froid dans le dos.



Le document indique, d’emblée, que le budget de 74 176 862 FCFA que le ministère de la microfinance avait alloué à la DPESS pour l’année 2024 a été exécuté à 84% au deuxième trimestre. Un rythme de consommation jugé très élevé puisque ce qui était prévu c’est 25% par trimestre.



« La situation d’exécution budgétaire tiré du Système Support du Budget programme (SUSBUDGEP) combiné aux documents révèle sur les 74 176 862 F CFA budgétisés les 62 493 090 FCFA sont déjà exécutés soit un taux d’exécution de 84% au deuxième trimestre. A ce jour, la DPESS ne dispose que de 11 683 772 F CFA pour le troisième et quatrième trimestre », soulignent les contrôleurs internes dans leur rapport.



Autre découverte plus effarante, c’est un trou de 30 981 830 F CFA dans les dépenses en matériels. Sur les 31 981 830 F CFA dépensés, seuls 1 000 000 F CFA sont traçables. Les 30 981 830 F CFA restant ont été dépensés dans une opacité totale, sans trace ni justificatif.



Joint par nos confrères de Seneweb, Diéguy Diop a réagi. « J’ai une cérémonie religieuse ce vendredi et demain samedi. Je n’ai même pas leur temps », a-t-elle dit souligneant avoir vu le rapport en question sur la place publique au même titre que tout le monde.



Dans le même sillage, elle rappelle qu’un rapport est censé contradictoire. « D’abord c’est l’intéressé qui doit être le premier à être informé. Je n’ai pas été interpellé et je suis au même niveau d’information que tous les Sénégalais à propos de ce rapport », a-t-elle notamment pesté indiquant qu’ils (Ndlr : régime) veulent l’arrêter parce qu’elle a démissionné. « Je les attends de pied ferme. Ce sera œil pour œil et dent pour dent« , a laisser entendre Diéguy Diop.







































































Birama Thior – Senegal7