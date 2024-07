DPG de Sonko : les derniers réglages

Les travaux pour la réforme du règlement intérieur de l’Assemblée nationale s’achèvent aujourd’hui. Selon Enquête, qui donne l’information, des députés issus des groupes parlementaires (Benno, Yewwi et Wallu), en conclave depuis lundi pour deux jours à Saly, discutent des contours des modifications des textes du Parlement.



« Les travaux avancent et se déroulent dans une ambiance constructive » soufflent des sources du quotidien d’information. Un parlementaire, interrogé par le journal, va plus loin : « Nous travaillons. Vous aurez bientôt les résultats de nos travaux. »



Cette réforme devra aboutir à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko après la levée du point d’achoppement.







































































