Dakar Buz, un média prompt à relayer tout ce qui vient des nationalistes, verse depuis hier dans la manipulation !

La prétendue « réinstallation » évoquée par l’un de leurs relais est totalement fausse. Ces nationalistes sans véritable vision politique, obsédés par un discours pseudo-patriotique teinté de haine, cherchent désespérément à discréditer le travail du ministre.

Le ministre, brillant juriste, agit dans le strict respect des lois et des conventions en vigueur.

Ceux qui critiquent son approche ignorent manifestement les règles élémentaires du droit international. D’abord, le principe de la libre circulation dans l’espace CEDEAO ( les pays de l’AES conservent certaines dispositions ) interdit tout rapatriement brutal de ressortissants communautaires. Ensuite, aucun rapatriement n’est possible sans l’accord du pays d’origine. Troisièmement, le coût d’une telle opération est exorbitant dans le contexte économique actuel. Enfin, la situation sécuritaire fragile au Mali passage obligé) rend impossible tout transfert terrestre.

La stratégie du ministre vise avant tout le rétablissement de l’ordre public et de la sécurité intérieure : démantèlement des abris de fortune, lutte résolue contre la mendicité sur la voie publique, et mise sous pression constante de ces réseaux qui prolifèrent dans l’illégalité.

Les résultats sont déjà visibles : de nombreux mendiants ont quitté le pays de leur propre chef, sans aucun appui financier de l’État tandis que d’autres se rapprochent désormais de leurs ambassades pour organiser leur départ.

Le ministre fait donc preuve d’une intelligence stratégique, alliant légalité et subtilité, pour s’attaquer efficacement et sans tapage à un fléau qui défigure notre capitale et bien d’autres villes du pays.







Maps Cissé