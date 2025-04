Démenti Officiel et Mise au Point : Diffamation contre la Déléguée générale de la DER/FJ, Madame Aïda Mbodj

Il nous revient avec insistance que des individus malintentionnés, tapis dans l’ombre des réseaux sociaux, s’adonnent à une campagne de diffamation honteuse visant à ternir l’image de Madame Aïda Mbodj, Déléguée générale de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).



En effet, une certaine Ndeye Khady Ndiaye, dans des déclarations fallacieuses relayées en ligne, affirme n’avoir pas été reçue par Madame la Déléguée générale, insinuant ainsi un manquement dans la mission de service public de la DER/FJ. Ces propos sont non seulement infondés, mais relèvent d’une pure contre-vérité. Pour rétablir la vérité :

Madame Ndeye Khady Ndiaye n’a jamais obtenu d’audience auprès de la Déléguée générale et n’a, à ce jour, jamais franchi les portes de la DER/FJ.



Nous dénonçons fermement cette tentative de manipulation de l’opinion publique qui s’apparente à une stratégie bien rodée de déstabilisation. Madame Aïda Mbodj, femme d’État respectée et engagée, conduit sa mission à la tête de la DER/FJ avec rigueur, équité et un profond sens de l’intérêt général. Depuis sa nomination, elle œuvre avec détermination pour renforcer l’inclusion économique des jeunes et des femmes, en toute transparence et dans le strict respect des critères d’éligibilité et de recevabilité des projets.



Nous appelons à la vigilance et à la responsabilité dans l’usage des réseaux sociaux. Les manipulations mensongères et les diffamations gratuites n’affaibliront en rien l’engagement et le professionnalisme de Madame Aïda Mbodj. Mieux, elles renforcent la détermination de la DER/FJ à poursuivre sa noble mission au service du peuple sénégalais.



Le mensonge ne résiste jamais à la vérité.



Ndeme dieng,porte parole du parti AND/saxal liguey