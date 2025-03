Du balai, Monsieur le beau-frère !

Mansour Faye, encore une fois, vous vous drapez dans un manteau de vertu, criant à la dignité, à la loyauté et à la liberté d’âme. Mais permettez-moi de vous dire que ce lyrisme pseudo-héroïque ne trompe personne. Vous qui avez goûté aux délices du pouvoir sous Macky Sall, vous qui avez navigué dans les eaux troubles de la gestion publique, venez aujourd’hui jouer les martyrs d’une cause que vous n’avez jamais défendue : celle du peuple.



Vous parlez d’irréprochabilité dans votre gestion ? Un brin d’humilité ne vous ferait pas de mal. Nous connaissons les nombreux dossiers qui entachent votre passage aux affaires. Vous étiez l’un des barons du régime déchu, l’un de ceux qui pensaient que le pouvoir était une chose de famille, un héritage à léguer de beau-frère en neveu, de clan en caste. Et maintenant que la table a été renversée, vous hurlez au complot, à l’injustice, et à la haine.



Vous criez que Macky Sall n’était pas un béni oui-oui des institutions internationales ? Pourtant, sous son règne, le Sénégal a vu sa dette exploser, ses ressources bradées et ses citoyens écrasés sous le poids de décisions dictées par ces mêmes institutions. Vous aviez le pouvoir, vous aviez les leviers. Pourquoi n’avez-vous pas mis en place cette fameuse boussole que vous prétendez offrir aujourd’hui aux Sénégalais ?



Vous prédisez des hausses de prix imminentes, comme si elles étaient une malédiction née avec le nouveau régime. Mais qui a enchaîné le Sénégal aux griffes des bailleurs ? Qui a signé ces engagements que vous dénoncez maintenant avec un zèle opportuniste ? Vous, Monsieur le beau-frère, et vos pairs.



Et parlons de cette posture de sentinelle de la démocratie… Où étiez-vous quand les opposants étaient traqués, embastillés sous des prétextes fallacieux ? Où étiez-vous quand les libertés étaient muselées, quand la répression était la seule réponse aux revendications du peuple ? Aujourd’hui, vous jouez les chevaliers de la justice alors que votre propre épée est rouillée par des années de silence complice.



Vous parlez de weur nombo, d’encerclement politique, de domination… Mais que faisait Macky Sall lorsqu’il installait un pouvoir absolutiste, une Assemblée Nationale aux ordres, une justice domestiquée et une administration verrouillée par ses fidèles ? Ce que vous dénoncez aujourd’hui n’est rien d’autre que l’héritage de votre propre système.



Alors non, Mansour Faye, vous n’êtes pas un guide éclairé, ni un héros du peuple. Vous êtes un homme qui cherche désespérément à exister politiquement après la chute d’un empire familial. Mais le Sénégal a tourné la page, et le temps des privilèges injustifiés est révolu.



Du balai, Monsieur le beau-frère !





Baye Modou démocrate jusqu’au bout des ongles ,anti népotisme et anti communautarisme viscéral

Mamadou Guèye