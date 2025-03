Swami Agri : De Macky à Diomaye, la soumission à l’agro-business étranger continue.

Le 15 mars 2025, trois ministres du gouvernement – Mabouba Diagne, Serigne Guèye Diop et Ibrahim Thiam – se sont déplacés pour inaugurer une chambre froide de 15 000 tonnes appartenant à Swami Agri.



Trois ministres mobilisés, non pas pour soutenir un projet agricole national, mais pour applaudir l’expansion d’une entreprise étrangère.



Et qui est Swami Agri ? Une filiale du groupe indien Sénégindia, un mastodonte qui exploite 3 000 hectares de terres sénégalaises à Mbane, spécialisé dans la production de pommes de terre, d’oignons et de bananes. Il détient des centaines de milliers d’hectares à travers le pays, octroyés sous le régime de Macky Sall.



Pendant ce temps, les agriculteurs sénégalais luttent dans la précarité, privés d’accès aux terres et aux financements.



La question est simple : c’est ça, la vision agricole du gouvernement ?



Encourager des multinationales étrangères à dominer l’agriculture sénégalaise pendant que nos propres producteurs sont livrés à eux-mêmes ?



S’accrocher aux réalisations d’investisseurs étrangers pour masquer un manque criant de résultats ?



Faire croire à l’opinion que c’est une victoire nationale, alors qu’en réalité, c’est une soumission économique honteuse ?



Ce qui choque encore plus, c’est que cette politique est exactement celle de Macky Sall.



Le même système, les mêmes erreurs, les mêmes dépendances, les mêmes compromissions.



Les mêmes militants qui dénonçaient ce modèle hier sont aujourd’hui en train d’applaudir, prouvant qu’ils ne comprennent rien aux véritables enjeux du pays.



Le plus ridicule dans cette affaire, c’est que le gouvernement tente de s’approprier les réussites du secteur privé.



Swami Agri n’est ni un projet de l’État, ni un investissement du gouvernement. C’est une entreprise étrangère qui fait son business au Sénégal depuis des années, profitant des largesses foncières et fiscales offertes sous le régime précédent.



Alors pourquoi trois ministres du gouvernement se déplacent-ils pour inaugurer un projet qui n’a rien à voir avec l’État ?



Ce que nous attendions du régime actuel, c’était un changement radical.



Nous voulions un retour à une agriculture maîtrisée par les Sénégalais, où l’État joue un rôle structurant en aidant les producteurs locaux à monter en puissance.



La vraie question est là : quelle est la vision agricole de ce gouvernement ?



Veut-il vraiment assurer la souveraineté alimentaire ou simplement favoriser l’agro-business pour les intérêts privés ?



Un changement de cap est indispensable.



Si le gouvernement veut être pris au sérieux, il doit changer immédiatement de cap :



Stopper l’attribution massive de terres aux investisseurs étrangers.



Réserver les terres agricoles stratégiques aux Sénégalais et structurer leur accès.



Créer un véritable plan d’investissement pour la production et la transformation locale.



Mettre en place des champions nationaux de l’agriculture, capables de rivaliser avec les groupes étrangers.



Favoriser un modèle agricole qui profite aux Sénégalais d’abord, et non aux multinationales.



Mais pour l’instant, nous restons dans la continuité du Mackyisme, avec un gouvernement qui brade notre agriculture et reproduit les mêmes erreurs que le passé.



Le peuple sénégalais doit ouvrir les yeux.



Ce qui se passe aujourd’hui est inacceptable.



Ameth DIALLO



Coordinateur national de Gox Yu Bees