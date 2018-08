Dakar, capitale de la diplomatie mondiale : Merkel sur les pas de Macron, Erdogan et Xi Jinping

Angela Merkel est à Dakar depuis hier pour une visite officielle de 48 heures depuis ce mercredi. Cette visite de l’une des femmes les plus puissantes au monde, à Dakar, constitue des points supplémentaires de marqués pour la diplomatie sénégalaise au cours de cette année et qui va au crédit du président Macky Sall. A quelques mois de la présidentielle de 2019, c’est un argument que le président Sall peut belle et bien utiliser à son avantage. Comme quoi il a donné de la vitalité à la diplomatie sénégalaise.Depuis le début de cette année, Dakar est devenue une capitale incontournable de la diplomatie mondiale avec la visite de personnalités de premier plan. On peut citer dans l’ordre Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping et cette fois-ci la dirigeante de la première puissance européenne Angela Merkel.La question de l’émigration sera, sans doute, au cœur des échanges entre Macky Sall et Angela Merkel, sachant que beaucoup…