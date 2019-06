Dans les coulisses des répétitions entre le "Roi du Mbalax" Youssou Ndour et Kimberose

Dakarposte vous propose quelques extraits des répétitions d'arrache-pied entre notre "You" national et Kimberose. C'était au seuil de la très suivie émission TARATATA.

Comme lui seul en détient l'emphase, l'enfant prodige de la Médina, qui ne fait pas les choses à moitié, dévoile en "live" encore d'autres facettes de son inimitable timbre vocal. Découvrez "One Love" superbement revue et corrigée!