Dattes, Dettes et Détournements : Quand un Commerçant Implique Marième Faye Sall et un Ex-Ministre dans une Arnaque de 12 Millions

Ce qui devait être une aventure entrepreneuriale florissante s’est transformé en véritable cauchemar judiciaire pour Serigne Bassirou Diop, un émigré établi en France. À travers une cargaison de 2116 cartons de dattes importée de Dubaï pour le marché sénégalais, il espérait poser les bases d’un investissement rentable. Mais au lieu d’un retour sur investissement, il a trouvé détournement, dérobade et dilatoire.



Selon les révélations de L’Observateur, l’affaire a été tranchée hier par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Et ce n’est pas tant le montant de l’arnaque — 12 millions FCFA — qui a secoué la salle d’audience, que les noms invoqués par le prévenu : un ancien ministre des Finances et Marième Faye Sall, épouse de l’ex-président Macky Sall.



Des rêves de retour… à la réalité sénégalaise



En 2024, Serigne Bassirou Diop, convaincu de contribuer au développement économique de son pays, quitte la France après avoir contracté un prêt bancaire. Il importe une cargaison de dattes qu’il confie à Mbaye Diaw, un commerçant décrit comme expérimenté et influent dans la filière. Objectif : écouler la marchandise en deux semaines, avec à la clé, une plus-value intéressante.



Mais une année plus tard, seule une goutte d’eau a été reversée : 1,8 million FCFA, et ce malgré des relances répétées. À chaque fois, Mbaye Diaw oppose des excuses pour le moins rocambolesques : il aurait des dettes impayées de la part d’un ex-ministre des Finances, et même une commande non honorée de deux tonnes de dattes par Marième Faye Sall.



Une défense pleine de trous… et d’insectes



Lorsque la justice entre en jeu, Mbaye Diaw tente un nouveau virage : il mandate un huissier pour constater que les dattes seraient « avariées » et « infestées d’insectes ». En audience, il admet avoir écoulé environ la moitié de la cargaison à perte, à 3 000 FCFA le carton — loin des 5 000 FCFA convenus — en arguant d’un prétendu accord avec la partie civile.



Mais ces allégations s’écroulent lorsque la grande sœur du plaignant, venue représenter son frère, dément catégoriquement tout compromis. Pire, une pièce audio accablante est diffusée dans la salle, où l’on entend clairement Mbaye Diaw promettre de rembourser l’intégralité de la somme due.



Un procès sous fond de soupçons politiques



Derrière ce litige commercial se dessine une ombre politique que le tribunal a soigneusement contournée. Les accusations portées par le commerçant, évoquant des créances fictives envers des personnalités de l’ancien régime, semblent n’avoir eu pour seul but que de gagner du temps et semer la confusion.



Le procureur de la République, convaincu de la mauvaise foi manifeste du prévenu, a requis l’application rigoureuse de la loi. La défense, elle, a tenté de faire passer l’affaire pour un simple différend commercial. En vain.



La justice tranche : remboursement intégral ordonné



Au terme de l’audience, le tribunal a jugé Mbaye Diaw coupable et l’a condamné à rembourser intégralement la somme due à Serigne Bassirou Diop. Un soulagement amer pour cet entrepreneur de la diaspora, dont les rêves d’investissement ont été broyés par la trahison et l’incompétence.









































dakaractu