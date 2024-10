Débat public: Ousmane SONKO a proposé deux dates à Amadou BA

Alors que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) met en garde ceux qui tenteraient d’organiser un débat entre deux têtes de liste, en violation du principe de l’égalité entre les candidats en lice, le camp du Premier ministre Ousmane SONKO a annoncé ce mercredi que ce dernier a proposé deux dates à son potentiel co-débatteur.



“Le Premier ministre Ousmane Sonko est disponible le lundi 28 ou le mardi 29 Octobre 2024 pour le débat avec l’ancien Premier ministre Amadou Ba. La question de la sincérité des données budgétaires relatives à la dette, le déficit et la croissance est d’une importance vitale pour notre crédibilité vis-à-vis de nos citoyens et de nos partenaires techniques et financiers”, a écrit le député Amadou BA de PASTEF sur sa page Facebook.





Avant d’ajouter: “La démocratie va se draper de ses habits les plus nobles avec des débats techniques sur les questions d’intérêt national, équilibrés et apaisés”.























































WALF