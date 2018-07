Décédé des suites d'un ...abcès, Khadim Dieng a t'il été victime d'un mauvais sort?

"Il m'a également initié sur les techniques du E mailing réalisées pour la plupart en html, à l’instar des versions papier, je parle des newsletters ayant un contenu rédactionnel privilégiant une structure simple favorisant une lecture à l’écran...bref, Kha m'a beaucoup appris. Malheureusement, il est parti. A chaque fois que je venais le solliciter pour un coup de pouce, il me disait: "boy, donne moi ce que tu as, on fait le job ensemble; tu es mon fils, je ne te facture pas"... Il avait machallah la sensibilité à fleur de peau bref Khadim pratiquait son job avec passion et c'était contagieux. Tous ceux qu'il a eu à former vous diront la même chose"



Autre caractéristique incontournable du métier que lui a appris Khadim : savoir travailler dans l’urgence compte tenu du fait que les délais étant parfois très serrés. Pacha, comme on surnomme Pape Salif Ba de laisser entendre que feu Khadim Dieng pouvait exercer en agence, en studio de création, ou dans une rédaction de magazine. D'ailleurs, c'est à son actif, la "créa" du défunt magazine Lissa appartenant à feu Kader Mbacké. "Mais, renchérit-il, Khadim travaillait constamment en free-lance, c'est à dire travailler à la commande".

Abondant dans le même sens, Peppio qui a également côtoyé de très près le disparu de dire: "C’était quelqu'un de bien tout court. Je suis vraiment touché. C’était un homme généreux, humaniste, hyperconvivial, toujours prêt à rendre service, c’est terrible à dire mais un bon vivant. C’était une figure qui aimait partager. Il aimait foncièrement les autres. Pour moi, c’est une perte, il m’a mis le pied à l’étrier, m’a façonné. C’est aussi une perte pour le monde de la communication"



Aux dernières nouvelles, la dépouille arrive à Dakar dans le courant de la semaine prochaine.



Encore une fois, dakarposte présente ses condoléances à la famille éplorée. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste

Il y'a de quoi se poser la question. Et, pour cause? Dakarposte, qui a cherché à en savoir un peu plus sur le décès brutal du graphiste Khadim Dieng, a appris de sources médicales que le défunt souffrait d'un abcès, c'est à dire qu'il trainait un amas de pus dans une partie de son corps. Hospitalisé à la clinique Casahous de Dakar, il a été finalement évacué à Paris où il a malheureusement rendu l'âme.Depuis le décès du fils de Pa Abdoulaye Dieng ex maire des HLM, les langues se délient. D'aucuns croient savoir que cet abcès qui l'a emporté ne serait "pas naturel". Dans le sous entendu, l'illustre disparu serait victime d'un mauvais sort."Aguerri dans son métier de graphiste, rompu à la tâche de l'identité visuelle Khadim séjournait souvent , dans le cadre professionnel, en Guinée, dans les pays limitrophes et un peu partout dans le monde. Tous les graphistes s'accordent à reconnaitre que c'était un génie. Il était donc jalousé; bon on ne sait pas..." fait remarquer cette vieille connaissance du défunt.Quoi qu'il en soit, les témoignages de sympathie se multiplient depuis l’annonce du décès ce vendredi de Khadim Dieng; un un homme "généreux", " gentil", " humaniste", "bosseur"...