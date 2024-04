Décès : Macky Sall «peiné » par la disparition de son ancien Premier ministre

L’ancien Premier Ministre et candidat à l'élection présidentielle du 24 mars dernier est décédé à Paris (France), ce vendredi 5 avril, des suites d’une longue maladie.



Président de la République sortant, Macky Sall a réagi sur Twitter. «Je suis peiné d’apprendre le décès de l’ancien PM Mahammed Boun Abdallah Dionne », a-t-il fait savoir.



Le patron de l’Alliance pour la République a également souligné qu’avec la disparition du leader de la coalition Dionne 2024, «le Sénégal perd un cadre de grande valeur et moi un compagnon de longue date ». « Mes condoléances émues à la veuve Cathy et à sa famille. Je salue sa mémoire. Paix à son âme », a-t-il ajouté.

































































































seneweb