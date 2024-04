Décès de Mahammed Boun A. Dionne : “un grand patriote qui a servi son pays” (Mohamed M. Diagne, Directeur de Campagne)

L’ancien Premier ministre et candidat à la dernière élection présidentielle est décédé ce vendredi à Paris, des suites d’une maladie. Il laisse derrière une famille et une coalition dévastées et abattues par la tristesse. L’un de ses derniers compagnons et directeur de campagne, Mohamed M. Diagne, retient de lui ”un homme bon, intègre et généreux. C’est un grand patriote qui a servi son pays au plus haut niveau et qui a fait don de lui pour un sénégal juste prospère et réconcilié.

C’est un homme qui travaillait dans la pondération, la modération et la conciliation des positions. La loyauté était son credo, ce qui ne l’empêchait pas de rester ferme dans ses positions” a dit M. Diagne.

Ce dernier adresse ses condoléances les plus attristées au Chef de l’État, à sa famille, à son grand frère Cheikh Diop Dionne, à son épouse, à la coalition Dionne 2024 et à l’ensemble du peuple sénégalais.













































































dakaractu