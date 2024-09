Décès de Thierno Kâ, Directeur de l’Institut islamique de Dakar

Le directeur de l’Institut islamique de Dakar, professeur Thierno Kâ, décédé, jeudi, à Dakar, à l’âge de 74 ans, a consacré sa vie à l’étude et à la préservation du patrimoine culturel et religieux sénégalais, a témoigné l’Institut fondamental (IFAN), dont il faisait partie des chercheurs émérites.



Il laisse ainsi une “empreinte indélébile” dans le domaine de l’islamologie et des études arabo-islamiques au Sénégal, écrit sur sa page Facebook, cet institut de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Il dit s’incliner “devant la mémoire du professeur Thierno Kâ, ancien chercheur au laboratoire d’islamologie et ancien chef du département des langues et civilisations de l’IFAN”.



Le professeur Thierno Kâ, dont les travaux de recherche portaient essentiellement sur l’histoire de l’enseignement arabo-islamique au Sénégal et en Sénégambie, était devenu à partir de 2012, directeur de l’Institut islamique de Dakar.



Il a été également commissaire général au Pèlerinage à La Mecque, entre 2002 et 2004.



Né en 1950, Thierno Ka a fait ses études coraniques dans le Saloum, puis à Saint-Louis et à Dakar. Il a tour à tour été en Libye, au Koweït et en France où il a obtenu une thèse de doctorat à la Sorbonne, en 1982.



C’est à l’université Cheikh Anta Diop, où il a été directeur de recherche, qu’il a fait sa thèse d’Etat en 2001.



Son enterrement est prévu ce vendredi, à Keur Ayib Ka, son village natal, a-t-on appris de sa famille.



