Décès de Vincent Diop- L'émouvant témoignage de notre confrère Makhaly de l'OBS

"Repose en paix cher Vincent

Il était impossible de ne pas connaître #MamadouDiop quand on fréquentait l’immeuble Elimane Ndour. Il était un jeune maigrichon, plein de vie, taquin et bagarreur surtout. #AlassaneSambaDiop l’a bien noté dans son témoignage. Parti de courtier, il est devenu technicien. Mais la maladie l’a dominé et terrassé. #Vincent était brave et mérite plus que quiconque un hommage, un vrai. Repose en paix très cher Vincent, ta vie peut servir de leçon.

N’oubliez pas de prier pour lui et tous nos morts et bon week-end chers amis" a écrit le journaliste Makhaly Ndiack Ndoye sur le mur de sa page facebook visité par dakarposte