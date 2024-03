Décès du journaliste Ibrahima Mané

L'ancien collaborateur du journal LeTémoin Ibrahima Mané est décédé hier des suites d’une longue maladie.



Agé de 70 ans environ, Ibrahima Mané fut un talentueux journaliste-politologue qui a eu à travailler au Rectorat de l’Université de Dakar comme conseiller de presse ainsi que dans plusieurs journaux et maisons d’éditions. Sa disparition est une grande perte pour la presse. Et dévaste tous ceux qui l’ont connu, mentionne LeTémoin.



Dakarpste présente leurs condoléances à la famille éplorée et prie pour que Dieu l'accueille dans son paradis.































source leral