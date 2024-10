Décès sous le pont de l'Émergence : les premières conclusions des médecins légistes

Hier vendredi, un corps sans vie a été découvert sous le ponte de l’émergence. La police scientifique qui s’est déployée sur les lieux, a pu constater que le défunt de sexe masculin, vêtu d'un jean gris et de deux tee-shirts. L’homme était âgé d'une quarantaine d'années.



Selon L'Observateur, la poursuite des constats d'usage a aussi permis de relever que le corps sans vie ne présentait aucune trace de blessures béantes, ni de traces de violences apparentes. Sur instruction du procureur de la République, la dépouille non encore identifiée a été acheminée à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, aux fins d'autopsie, lit-on dans iFGM.



Dans leurs premières conclusions, les médecins légistes ont établi «le caractère non exploitable du corps». Du côté du commissariat de police des Parcelles Assainie, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances nébuleuses de cette découverte macabre qui fait jaser à la Patte d'Oie et environs.











































































Leral