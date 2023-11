Déclaration : " Aujourd'hui marque le début excitant de ma campagne présidentielle..."( Thione Niang)

Thione Niang annonce la couleur. Dans une déclaration rendue publique, M. Niang a invité tous les sénégalais à le rejoindre dans ce voyage pour " notre bien-aimé Sénégal". " Aujourd'hui marque le début excitant de ma campagne présidentielle. Pourtant, ce voyage n'est pas le mien, mais le nôtre", a déclaré le natif de Kaolack qui s'apprête à lancer prochainement son mouvement politique dénommé " mouvement Jeuf".



Voici sa déclaration...,



Chers compatriotes,



Aujourd'hui marque le début excitant de ma campagne présidentielle. Pourtant, ce voyage n'est pas le mien, mais le nôtre – il concerne ce que nous pouvons accomplir ensemble pour notre bien-aimé Sénégal.



Notre nation se trouve à un moment charnière, et rester en marge n'est plus une option. C'est notre volonté collective qui nous propulsera vers un Sénégal débordant de force, d'indépendance et de prospérité – un Sénégal dont chaque citoyen est fier d'appartenir.



Je vois un Sénégal où notre jeunesse vit avec enthousiasme, travaille et retrouve un profond sentiment de dignité et d'appartenance. Mais pour donner vie à cette vision, chacun de nous doit jouer un rôle. Nos aspirations partagées et nos efforts collectifs sont les moteurs du changement.



Toutes mes actions, tous mes efforts ont un but précis: Rendre mon pays plus fort. Mon voyage est votre voyage ; c'est le voyage d'un Sénégal uni, prospère, inspiré, éduqué et fort.



Alors, je vous invite chaleureusement à me rejoindre le 11 novembre à Sendou, alors que nous lançons officiellement notre mouvement politique. Cette journée mémorable n'est pas juste une page de l'histoire ; c'est une déclaration audacieuse de notre résolution collective à forger un avenir plus radieux.



Rassemblons-nous, épaule contre épaule, pour écrire ce chapitre inspirant de l'histoire de notre nation. C'est un voyage de Nous, Pas Moi. “WE NOT ME”



Chaque pas que nous ferons, nous le feront ensemble, chaque obstacle, que nous franchirons, nous le franchirons ensemble et nous en sortirons plus soudés.



Au travail, Chers concitoyennes et concitoyens, le Sénégal nous appelle. Unis, nous ouvrons une ère nouvelle, empreinte d'espoir et de progrès pour le Sénégal !

Let’s Go To work! Ensemble, nous dévoilerons une nouvelle aube d'espoir et de progrès pour le Sénégal ! JEUF.



Thione Niang WeNotMe, Jeuf Jotna