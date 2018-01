Déclaration du Président du Mouvement Sicap Debout après le discours du Président Macky Sall

" Le Président Macky SALL est dans l'action pour redonner la dignité à des millions de sénégalais et pour rétablir la justice sociale au Sénégal ".



Car avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale et de la carte d'égalité des chances et de la couverture maladie universelle, des millions de sénégalais vont retrouver leur dignité.



A travers la consolidation de la paix en Casamance, la modernisation des territoires urbains et ruraux avec le PUDC, le programme Promoville, le PUMA, la lutte contre les abris provisoires, la construction des lycées et collèges, le rétablissement de la justice sociale est devenu une réalité au Sénégal.