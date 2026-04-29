Découvrez CE SENEGALAIS qui fait partie des 100 Personnalités les plus Influentes du MONDE

La nouvelle distinction accordée à Mamadou Amadou Ly, directeur de l’Association pour la recherche et le développement de l’éducation (ARED), vient confirmer cette trajectoire ascendante : il figure désormais parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2026 du prestigieux magazine TIME, dans la catégorie des « Pionniers ».



Une consécration qui dépasse le symbole. Elle consacre surtout un travail de fond, patient et révolutionnaire, porté depuis des années sur un terrain souvent négligé mais décisif : l’éducation de base en langues locales. À travers son engagement pour une éducation bilingue inclusive, Mamadou Amadou Ly a contribué à transformer l’expérience d’apprentissage de milliers d’enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, en reconnectant l’école aux réalités linguistiques et culturelles des apprenants.



Dans la foulée de cette annonce, l’ambassade des États-Unis à Dakar a salué publiquement cette distinction, mettant en avant l’impact structurel de son action. Dans son message, la représentation diplomatique américaine souligne que « des bases éducatives solides permettent de former une main-d’œuvre qualifiée qui attire les investissements et les partenariats américains », établissant ainsi un lien direct entre innovation éducative et développement économique. Une reconnaissance qui dépasse le seul cadre académique pour toucher aux enjeux stratégiques de coopération internationale.



Cette double reconnaissance, celle de TIME et celle de l’ambassade américaine, replace l’éducation au cœur des dynamiques de souveraineté et de croissance. Elle confirme aussi la montée en puissance d’un leadership sénégalais capable d’influencer les politiques globales à partir d’initiatives locales.



Le parcours de Mamadou Amadou Ly s’inscrit également dans une continuité plus large : celle des Sénégalais déjà honorés par le classement TIME 100. Parmi eux, figure notamment Sadio Mané, icône du football mondial et ambassadeur d’un Sénégal rayonnant bien au-delà des stades. D’autres figures sénégalaises ont, à divers titres, été citées ou célébrées dans des classements internationaux de même envergure, confirmant la place croissante du pays dans les cercles d’influence mondiaux.



Avec cette nouvelle distinction, c’est donc tout un écosystème d’excellence sénégalaise qui se trouve une nouvelle fois mis en lumière : chercheurs, sportifs, entrepreneurs, innovateurs sociaux… autant de trajectoires individuelles qui dessinent une même dynamique collective.



Au-delà de la reconnaissance personnelle, la nomination de Mamadou Amadou Ly dans le TIME 100 2026 agit ainsi comme un signal fort : celui d’un Sénégal qui ne se contente plus de participer aux transformations globales, mais qui contribue désormais à en définir les contours.

















































Igfm