Décrispation du climat politique : bilan de libération des prisonniers politiques

Le Sénégal, depuis hier est entré dans une phase de décrispation du climat. A cet effet , une série de libération de prisonniers est entamé depuis hier après-midi. Des centaines de prisonniers sont, depuis hier jeudi, élargis de prison. Ils sont nombreux à regagner leur domicile. Dont les plus célèbres sont : Abdou Karim Guèye Xrum Xax, Oustaz Assane Seck, Cheikh Oumar Diop Pastef, Fadilou Keita, Bilal Diatta, Dr Seydou Diallo, Pastef.



Dans ce lot de libération l’on retrouve des jeunes et femmes dans l’anonymat. Mais d’hier à aujourd’hui, beaucoup de prisonniers étaient élargis de prison. Cette après-midi : les neuf (9) dame de Gueule Tapée, Aissata Ba et autres personnes encore moins connus étaient libérées.

D’après les défenseurs des droits de l’homme, ce weekend durant et en début semaines sont attendus d’autres libérations. Seydi Gassama d’Amnesty international, lui souhaite et plaide l’élargissement d’autres prisonniers à l’intérieur du pays. Dans des villes comme Ziguinchor et Kolda dorment encore des prisonniers dans les maisons d’arrêt et de correction (Mac).



































































dakarmatin