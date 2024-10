Défaut de permis de conduire, faux et usage de faux: Ameth Ndoye déféré au parquet

Les éléments de la Brigade de la Gendarmerie de Sébikotane ont déféré le chroniqueur de la Sen Tv, Ameth Anna Ndoye au parquet, ce lundi 28 octobre.



Le mis en cause fera face au procureur de la République près du tribunal de Dakar qui va probablement statuer sur son sort, ce jour.



Également animateur de télévision, Ameth Ndoye est poursuivi pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux.





























































seneweb