Déféré ce matin pour diffusion de fausses nouvelles, entre autres charges- Les minutes de l’audition de Soya Diagne

Solo Quotidien est en mesure de révéler que le sieur Soya Diagne, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions, sera conduit ce mardi matin au parquet de Dakar.



En effet, le gars, qui vivait en Italie où il n’a pu tirer son épingle du jeu, reconverti journaliste depuis son retour au bercail, sera déféré avant midi aux fins de faire face au redouté mais redoutable maitre des poursuites Ibrahima Ndoye.



Des informations glanées, hier, sous le ciel étoilé de Dakar, il ressort que Soya Diagne « qui a enfreint la loi, risque gros, autrement dit un séjour carcéral ».





« Vous conviendrez avec moi qu’ émettre un avis négatif sur Internet n’est pas un acte répréhensible et relève de la liberté d’expression, droit fondamental, consacré par un article de la convention des droits de l’homme.

En revanche, ce droit trouve sa limite lorsque les propos tenus son diffamatoires, outrageants, dégradants ou dénigrants » fait savoir une source judiciaire avant de renchérir que Soya a enfreint ce qui est permis.



«Il a porté de graves accusations à une haute autorité de la République et vous savez mieux que moi que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est punissable. La publication qu’elle soit directe ou par voie de reproduction de cette allégation est effectivement punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou lorsqu’elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes utilisés. » nous apprend un illustre avocat sous le sceau de l’anonymat.



Soumis ce lundi au feu roulant des questions-réponses des perspicaces enquêteurs, sous la supervision du commissaire Ismaila Goudiaby, l’ex « Modou-Modou » a servi, des réponses élusives : tantôt c’est un refus de répondre, tantôt une réponse qui ne tient pas, du tout la route.

« Apparemment surpris par la tournure des choses, c’est-à-dire qu’il ne s’attendait pas à son arrestation, Soya a laissé entendre qu’il a juste repris le post sur un réseau social d’autrui faisant allusion à un pseudo influenceur » avons-nous appris d’un de ses proches qui venait de le rencontrer à l’issue de son interrogatoire.



En définitive, le dernier mot revient au maitre des poursuites (entendez le procureur de la République) qui, pour ceux qui l’ignorent encore, après son autosaisine décidera du sort réservé à cet individu qui se présente comme un …journaliste-patron de presse.



Affaire à suivre…

