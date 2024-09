Demain jeudi, Ousmane Sonko va dévoiler les cafards de Macky Sall et….

Dans un souci de transparence et de redevabilité, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé un état des lieux complet de la situation du pays, mené sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette évaluation exhaustive a été réalisée en parallèle à l’élaboration du nouveau cadre de référence économique intitulé « Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation », selon le communiqué de la Primature.



À en croire la note , le diagnostic approfondi, désormais achevé, a permis de mettre en lumière la situation de référence du Sénégal, d’en analyser les impacts et de définir les mesures correctives nécessaires pour redresser et stabiliser le pays. Le gouvernement entend partager les résultats de cette analyse avec la population lors d’un point de presse prévu le jeudi 26 septembre, au 10e étage du building administratif Mamadou DIA.



« Ce point de presse sera l’occasion de présenter aux Sénégalaises et Sénégalais les conclusions de ce travail rigoureux, les altérations identifiées, ainsi que les mesures de mitigation de cette situation héritée », indique le communiqué.



Cet événement marquera également le prélude au lancement officiel du « Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation », prévu le lundi 7 octobre 2024. Ce plan stratégique est conçu pour opérationnaliser le programme du Président Faye, avec pour objectif « de transformer durablement l’économie sénégalaise, en favorisant l’émergence d’un Sénégal souverain, juste et prospère. »































































































































Rewmi