Demande d’extradition : Madiambal a introduit son pourvoi en cassation

La Cour d’Appel de Versailles a décidé de l’extradition partielle de l’homme d’affaires. Cependant, Madiambal DIAGNE dans une note, avait déjà notifié qu’il allait introduire un recours devant la cour de cassation. Si cela n’aboutit pas, il va déposer un autre au conseil d’Etat pour s’opposer à son extradition.



Selon Les Echos, il a franchi le premier pas. Ses avocats ont déposé sa déclaration de pourvoi qui est la première étape pour un recours en cassation.





Ils vont devoir attendre d’avoir l’arrêt intégral de la Cour d’Appel de Versailles pour écrire leur requête.



A noter que Madiambal DIAGNE est poursuivi dans le cadre de l’affaire Ellipse Project, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux portant sur 21 milliards FCFA. Il avait réussi a sortir du pays vie la Gambie après une interdiction de sortie à son encontre.



















































