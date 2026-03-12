Incendie marché central Kaffrine : ce qui a compliqué l’intervention des secours

Un violent incendie s’est déclaré tôt ce jeudi matin au cœur du marché central de Kaffrine. Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer pour l’heure, les dégâts matériels sont d’une ampleur considérable, renseigne l’Agence de presse sénégalaise (APS). Plusieurs cantines ont été littéralement réduites en cendres. Dès les premières alertes, les sapeurs-pompiers de la 34ème compagnie d’incendie et de secours se sont dépêchés sur les lieux. Cependant, les soldats du feu ont été confrontés à l’accessibilité du site.





Des commerçants dans le désarroi

L’occupation anarchique des espaces de circulation et l’absence totale de bouches d’incendie fonctionnelles à proximité immédiate ont ralenti la progression des lances à eau. Les secours ont dû lutter de longues heures pour éviter que le brasier ne se propage à l’ensemble du périmètre commercial. L’origine du sinistre reste officiellement inconnue à ce stade, mais le constat sur place est désolant. Des stocks de marchandises (tissus, denrées alimentaires, matériel électronique) sont partis en fumée.





De nombreux commerçants, venus constater l’ampleur des dégâts, appellent désormais à une aide d’urgence des autorités locales et nationales.

























































Walf