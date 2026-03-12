Grand-Yoff : le maire Madiop DIOP dénonce une « sommation illégale » contre le marché Bignona

Alors qu’une menace de déguerpissement pèse sur le marché « Bignona », le maire de la commune, Madiop DIOP, est monté au créneau pour contester vigoureusement la procédure engagée par la DSCOS. Une situation qu’il qualifie d’injustice flagrante.



Lors d’un sit-in organisé par les occupants, ce mercredi, Madiop DIOP, a pris la parole pour soulever des « irrégularités juridiques majeures » dans le dossier qui oppose les commerçants à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS).





Selon le premier magistrat de la commune, la sommation de déguerpir servie aux occupants est tout simplement « illégale».



Au-delà de Bignona, une commune sous pression foncière



L’argument central du maire repose sur une erreur de localisation géographique. « Ce marché ne se trouve même pas sur le site visé par la plainte », a-t-il précisé.



Madiop DIOP a également pointé du doigt les prétentions de l’Église protestante, jugeant leurs revendications infondées au motif que cette dernière n’aurait « jamais occupé les lieux ».



Pour l’édile, le cas du marché Bignona n’est que la partie émergée de l’iceberg. Madiop DIOP a profité de cette tribune pour alerter les autorités nationales et l’opinion publique sur d’autres menaces foncières imminentes pesant sur les administrés de sa commune.



A Khar Yalla, 22 familles sont menacées d’éviction. A Cité Millionnaire, 15 familles sont dans l’incertitude. Même le site de l’état civil de la commune serait visé par des convoitises foncières.



Un appel à l’arbitrage de l’État



Face à ce qu’il perçoit comme une menace pour la stabilité sociale de Grand-Yoff, le maire ne compte pas se limiter aux protestations de rue. Soutenu par des figures politiques comme l’ancien maire de Dakar, Khalifa SALL, Madiop DIOP interpelle directement le président de la République et son Premier ministre.



Il sollicite un « arbitrage rapide » pour protéger un site qu’il considère comme un « marqueur identitaire pour Grand-Yoff ».



Le maire a réaffirmé sa détermination à utiliser tous les recours nécessaires pour préserver cet outil de travail vital qui fait vivre plus de 600 familles.



























































Walf