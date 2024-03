Démenti : Imam Cheikh Cissé est en bonne santé et continue son travail pour la Oumma Islamique

Rédigé par Dakarposte le Samedi 23 Mars 2024 à 02:32

Une rumeur circulant sur les réseaux sociaux affirmant la mort de l'Imam Cheikh Cissé, fils de Serigne Aliiou Cissé et de Baye Niasse, Imam de Médina Baye, a été catégoriquement démentie aujourd'hui. Cette fausse information, diffusée à travers un compte TikTok non officiel, a semé la confusion parmi les fidèles et les communautés religieuses.