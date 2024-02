Depuis la prison, Aliou Sané rejette tout compromis de sa libération » l’amnistie ne se fera pas à mon nom »

Le Coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané ne compte pas négocier sa libération. « L’amnistie ne se fera pas à mon nom ! », a-t-il pesté depuis la prison.



« (…) les derniers développements notés sur le dossier des détenus politiques m’amène à affirmer ici, avec force, que ma libération ne se fera jamais au prix de l’effacement de tous les crimes et exactions lâchement commis au Sénégal depuis mars 2021 au Sénégal », a déclaré l’activiste.







Le Vice-coordonnateur de F24 d’ajouter que même si sa libération a été « réclamée par les sénégalais épris de justice, ainsi que par plus d’une centaine d’organisations nationales et internationales, de journalistes, personnalités dans une déclaration publiée le 9 janvier 2024. »



Le 5 octobre, Alioune Sané, coordonnateur du mouvement Y’en à Marre et coordonnateur adjoint de la plateforme F24, a été arrêté à son domicile par des éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar en exécution du mandat de dépôt précédemment émis contre lui.





Pour rappel, le 28 mai dernier, pendant qu’il tentait de rallier le domicile de l’opposant Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui (quartier de Dakar), M. Sané a été arrêté de façon brutale par les forces de l’ordre.











































dakarmatin