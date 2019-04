Dernière minute: El Hadj Diouf viré du Palais de la république

Le décret 2019-756 en date du 5 avril 2019 a mis fin aux fonctions des ministres d’Etat, ministres-conseillers, ambassadeurs itinérants, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission.



Et parmi les ambassadeurs itinérants nous avons notre « Bad Boy », El Hadj Diouf, le Dioufy National qui vient de participer au tirage de la Can 2019 au Caire et qui se trouve en ce moment à Dar-es-Salam en Tanzanie pour suivre les lions U17.



Nous espérons que le décret du chef de l’état l’épargne surtout en cette veille de Coupe d’Afrique des nations 2019 au Caire où on a besoin de notre « Bad boy »…

xibaru