Dernière minute : Imam Mouhamadou Lamine Dramé condamné

Ce dossier s’inscrivait dans un climat politique particulièrement tendu au sommet de l’État. Proche du parti Pastef, l’imam Dramé avait été convoqué et entendu par les enquêteurs de la Section de recherches (SR) à la suite d’une enquête ouverte après la diffusion d’un enregistrement dans lequel il commentait la situation politique du pays.



Dans cette vidéo, le religieux critiquait notamment la posture du président Bassirou Diomaye Faye, affirmant que ce dernier aurait pris « son propre chemin politique ». Des déclarations qui avaient suscité de nombreuses réactions dans l’opinion publique et attiré l’attention des autorités judiciaires.



L’imam avait également interpellé son auditoire sur l’éventualité d’une reprise des arrestations politiques et sur une hypothétique éviction du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans la même intervention, il évoquait l’existence d’une « liste de martyrs prêts à se sacrifier » pour défendre le « projet » politique associé au leader de Pastef.



Ces propos avaient conduit le parquet à ouvrir une procédure afin d’en évaluer la portée et de déterminer s’ils relevaient d’une simple prise de position politique ou d’un discours susceptible d’être interprété comme un appel à l’insurrection.





Après examen du dossier, le tribunal a finalement prononcé une peine de six mois de prison assortie du sursis. Une décision qui permet à l’imam Mouhamadou Lamine Dramé de rentrer libre chez lui, tout en restant sous la menace d’une exécution de la peine en cas de nouvelle infraction.



























































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