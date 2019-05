Dernière minute-Safietou Niang Sarr nommée DG par intérim de la Banque de Dakar

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le Directeur général de Banque de Dakar, Monsieur Ibrahima FALL a présenté sa démission au Conseil d'Administration qui l'a acceptée. Madame Safiétou Niang SARR, Directeur général adjoint, est désignée Directeur général par intérim de Banque de Dakar. Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Ibrahima FALL pour son engagement et sa contribution importante au développement de Banque de Dakar durant les trois dernières années qu'il a dirigé l'établissement et lui souhaite un plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions et une belle réussite dans ses projets professionnels.



Fait à Dakar, le 28 mai 2019



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BANQUE DE DAKAR