Dès aujourd’hui, le chef de l’État en tournée économique – Ce que l’on sait du planning présidentiel dans le Sénégal Oriental

À partir de ce jour, le président Bassirou Diomaye Faye effectue une tournée économique dans le Sénégal oriental prévu du 5 au 9 février 2026. Ce déplacement concerne principalement les régions de Tambacounda et de Kédougou.



Une mission régalienne qui débutera par la principale ville de l’est du Sénégal (Tambacounda) communément surnommée le « grand carrefour ».

Celui qui tient les convoitées manettes du pouvoir Exécutif restera jusqu’à demain dans cette région, également connue pour être la porte d’entrée du parc national du Niokolo-Koba et du pays Bassari.



Ensuite, le Pr Diomaye et Cie feront cap, samedi, sur Kédougou où ils passeront le week-end.



À la question de savoir l’impératif auquel obéît cette visite, nous avons appris de bonnes sources que le Président de tous les Sénégalais entend évaluer l’avancement de projets structurants et identifier les priorités locales en accord avec le plan de transformation nationale « Sénégal 2050 ».



À Tambacounda, le chef de l’Etat doit notamment s’enquérir de la relance du chemin de fer et de l’état d’achèvement de l’Université du Sénégal oriental.

À Kédougou, la tournée inclut des rencontres avec les populations et les acteurs économiques locaux aux fins d’impulser une nouvelle dynamique de croissance dans l’est du pays.

Ce voyage fait suite à une visite officielle au Congo le 2 février et s’inscrit dans une série de tournées économiques après celle réalisée en Casamance en décembre 2025.



M.Ndiaye