Des drones russes violent l'espace aérien de deux pays membres de l'UE en seulement 24 heures

Un drone russe a violé l'espace aérien de la Roumanie lors d'attaques nocturnes contre l'Ukraine voisine, a rapporté dimanche le membre de l'OTAN, qui a exhorté Moscou à mettre fin à ce qu'il a qualifié d'escalade.



L'incident s'est produit alors que la Russie menait des attaques contre des « cibles civiles et des infrastructures portuaires » de l'autre côté du Danube, en Ukraine, a déclaré le ministère roumain de la Défense nationale.



La Roumanie a déployé des avions de combat F-16 pour surveiller son espace aérien, et les alliés de l'OTAN ont été tenus informés, a indiqué le ministère. Les autorités roumaines chargées des situations d'urgence ont également envoyé des SMS d'alerte aux habitants de deux régions de l'est du pays.



Les données préliminaires indiquent qu'il pourrait y avoir une « zone d'impact » dans une région inhabitée près du village roumain de Periprava, a indiqué le ministère. Il a ajouté qu'une enquête était en cours.



Des fragments d'un drone russe ont été découverts près de la ville de Plauru, située de l'autre côté du Danube, à proximité de la ville portuaire ukrainienne d'Ismaïl.



Le ministère roumain de la Défense a fermement condamné les attaques russes contre l'Ukraine, les qualifiant d'"injustifiées et en grave contradiction avec les normes du droit international".



Mircea Geoană, secrétaire général adjoint sortant de l'OTAN et ancien haut diplomate roumain, a déclaré que l'alliance militaire condamnait également la violation de l'espace aérien roumain par la Russie.







Un autre drone russe s'est écrasé en Lettonie

Le président letton Edgars Rinkēvičs a publié sur X qu'un drone militaire russe s'est écrasé dans la partie orientale de la Lettonie samedi.



Selon l'armée lettone, le drone provenait de l'espace aérien du Bélarus voisin.



La Lettonie mène une enquête et « le gouvernement est en contact étroit avec ses alliés de l'OTAN », a souligné M. Rinkēvičs. « Le nombre d'incidents de ce type augmente le long du flanc oriental de l'OTAN et nous devons y faire face collectivement », a-t-il ajouté dans son message social.





La dernière déclaration publiée sur le site web du ministère letton de la Défense indique que le drone a pénétré dans l'espace aérien letton depuis le Bélarus et que la Lettonie en a immédiatement informé l'OTAN.





« Les forces armées nationales ont détecté l'entrée du drone sur le territoire letton, surveillé ses mouvements et localisé le site du crash. L'enquête se poursuit », précise le communiqué.



« Face à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, la Lettonie intensifie la protection de ses frontières terrestres, de son espace aérien et de ses eaux territoriales, et les forces armées nationales renforcent leurs capacités de défense aérienne à la frontière orientale. En outre, les alliés de l'OTAN assurent une mission de patrouille aérienne au-dessus des États baltes sur la base d'une rotation », conclut la déclaration.



La ministre lettone des Affaires étrangères, Baiba Braže, a déclaré que son ministère avait convoqué un représentant de l'ambassade russe pour une réunion lundi.



La Pologne recherche les restes d'un drone russe qui se serait écrasé

La Pologne, de son côté, recherche également les restes d'un drone russe qui, selon Varsovie, se serait écrasé récemment sur son territoire.



Un drone a probablement pénétré dans l'espace aérien du pays tôt le 26 août lors d'un bombardement russe sur l'Ukraine et pourrait avoir atterri sur le territoire polonais, ont déclaré les autorités polonaises.