Des évêques français s'opposent aux Jeux olympiques pour « moquerie du christianisme ».

La cérémonie d'ouverture de samedi a présenté une prétendue réinterprétation de la « Cène » de Léonard de Vinci, avec des drag-queens et un Dionysos presque nu.



La conférence des évêques de l'Église catholique française a qualifié ce spectacle de « dérision et de moquerie du christianisme » et a adressé ses « pensées » aux « chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrage et la provocation de certaines scènes ».



Mais le directeur artistique du spectacle, Thomas Jolly, a déclaré que son souhait était « d'être subversif, ni de se moquer, ni de choquer ».



« Je voulais surtout envoyer un message d'amour, un message d'inclusion et pas du tout de division ».